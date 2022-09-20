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Золото незначительно подорожало в ожидании заседания ФРС США

Золото незначительно подорожало в ожидании заседания ФРС США Золото несколько подорожало, торгуясь на уровне 1 680 долларов за тройскую унцию. На рост повлияло некоторое ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
20 сентября 2022 г. 10:15
Золото незначительно подорожало в ожидании заседания ФРС США

Золото несколько подорожало, торгуясь на уровне 1 680 долларов за тройскую унцию. На рост повлияло некоторое ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,6 доллара, или на 0,15%, до 1 680,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,65%, до 19,483 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 109,64 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным при покупке в другой валюте.

В целом рынки проявляют осторожность перед заседанием ФРС, которое пройдет 20-21 сентября. По итогам регулятор объявит решение по ставке. По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

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