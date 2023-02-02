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Золото незначительно подорожало после заседания ФРС США

Золото незначительно подорожало после заседания ФРС США Цена на золото в четверг утром выросли более чем на 1%, двигаясь к отметке 1 970 долларов за тройскую унцию.
Финансы
2 февраля 2023 г. 10:04
Золото незначительно подорожало после заседания ФРС США

Цена на золото в четверг утром выросли более чем на 1%, двигаясь к отметке 1 970 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Котировки поддерживает ослабление доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 25,75 доллара, или на 1,33%, до 1 968,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,74%, до 24,255 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 100,9 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, делая его более доступным при покупке в другой валюте.

Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что Федрезерв, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции. В то же время он отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики.

"На пресс-конференции Пауэлл впервые упомянул, что процесс снижения инфляции начался. Если следующие несколько отчетов по инфляции укажут, что ценовое давление продолжает ослабевать, ФРС может завершить этот цикл ужесточения в марте", - прокомментировал агентству France Presse старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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Версия на английском языке Gold rises slightly after US Federal Reserve meeting

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