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Золото незначительно подорожало перед статистикой по инфляции в США

Золото незначительно подорожало перед статистикой по инфляции в США Цена на золото во вторник утром незначительно выросла.
Финансы
11 июля 2023 г. 10:19
Золото незначительно подорожало перед статистикой по инфляции в США

Цена на золото во вторник утром незначительно выросла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом индекс доллара снижается в преддверии публикации данных по инфляции в США.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3 доллара (0,16%), до 1 934 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,38%, до 23,433 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 101,79 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

В среду инвесторы ожидают выхода статистики по инфляции в США. Аналитики предполагают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном - на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

Замедление годовой инфляции может способствовать скорому завершению цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако в текущем месяце по-прежнему ожидается увеличение ставки. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. На декабрь 53,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.

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Версия на английском языке Gold prices slightly up ahead of US inflation statistics

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