Золото незначительно подорожало на ослаблении доллара перед заседанием ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается, ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает цену на драгоценный металл.

Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается, ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает цену на драгоценный металл.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,15 доллара (0,16%), до 1 949,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,15%, до 23,422 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,07%, до 105,25 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Трейдеры ожидают, что в среду Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания. Согласно прогнозам, регулятор может сохранить учетную ставку на отметке 5,25-5,5% годовых после повышения в июле. Традиционно "голубиные" сигналы ФРС негативно влияют на доллар и поддерживают золото.