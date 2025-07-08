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Золото незначительно подорожало на фоне снижения курса доллара

Золото незначительно подорожало на фоне снижения курса доллара Стоимость золота незначительно повысилась на фоне снижения курса доллара.
Финансы
8 июля 2025 г. 10:14
Золото незначительно подорожало на фоне снижения курса доллара

Стоимость золота незначительно повысилась на фоне снижения курса доллара.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $2,32 jтносительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до $3 345,12 доллара за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,44% - до $37,068 за унцию.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снизился на 0,23%, до 97,34 пункта. Снижение курса доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют.

Котировки золота могут поддерживаться потенциальным ростом спроса на надежные активы на фоне опасений вокруг мировой торговли. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию.

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