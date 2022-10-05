О нас

Золото незначительно подешевело в ожидании данных о рынке труда в США

Золото незначительно подешевело в ожидании данных о рынке труда в США Цены на золото в среду утром незначительно снизились, при этом дальнейшее движение его стоимости может определиться после выхода данных о рынке труда в США.
Финансы
5 октября 2022 г. 09:50
Золото незначительно подешевело в ожидании данных о рынке труда в США

Цены на золото в среду утром незначительно снизились, при этом дальнейшее движение его стоимости может определиться после выхода данных о рынке труда в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,25 доллара, или на 0,19%, до 1 727,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,08%, до 20,872 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг отчета о рынке труда в США, который будет опубликован в пятницу. Рынки ждут, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qızıl cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold price slightly falls in anticipation of US labor market data

Самое читаемое

Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi