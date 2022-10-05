Золото незначительно подешевело в ожидании данных о рынке труда в США

Цены на золото в среду утром незначительно снизились, при этом дальнейшее движение его стоимости может определиться после выхода данных о рынке труда в США.

Цены на золото в среду утром незначительно снизились, при этом дальнейшее движение его стоимости может определиться после выхода данных о рынке труда в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,25 доллара, или на 0,19%, до 1 727,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,08%, до 20,872 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг отчета о рынке труда в США, который будет опубликован в пятницу. Рынки ждут, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тыс.