Золото незначительно подешевело перед выходом статистики по США

Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась, в том числе в ожидании данных об инфляции в США.

Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась, в том числе в ожидании данных об инфляции в США.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,4 доллара, или на 0,08%, до 1 676,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,06%, до 18,95 доллара за унцию.

Аналитики прогнозируют, что рост цен в США замедлился по итогам сентября до 8,1% с 8,3% месяцем ранее, об этом станет известно позже в четверг. Инфляция в стране с начала года не опускалась ниже 7,5%, при этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) составляет 2%.

ФРС для борьбы с инфляцией повышает учетную ставку по итогам каждого из последних своих заседаний. Новые данные о динамике потребительских цен могут повлиять на ее политику в дальнейшем.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые отражаются на курсе доллара. Повышение ставки рефинансирования позитивно для американской валюты, что негативно для золота, поскольку в этом случае драгметалл становится менее доступным для покупки в другой валюте.