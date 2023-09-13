О нас

Золото незначительно подешевело перед выходом данных об инфляции в США

Золото незначительно подешевело перед выходом данных об инфляции в США Стоимость золота незначительно снизилась в среду утром, пока рынки ждут выхода данных об инфляции в США.
Финансы
13 сентября 2023 г. 10:16
Золото незначительно подешевело перед выходом данных об инфляции в США

Стоимость золота незначительно снизилась в среду утром, пока рынки ждут выхода данных об инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,65 доллара (0,14%), до 1 932,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,99%, до 23,17 доллара за унцию.

В среду ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за август. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам месяца ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. Рост потребительских цен может усилиться второй месяц подряд.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

При этом доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 4,291% с 4,265% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi