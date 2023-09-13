Золото незначительно подешевело перед выходом данных об инфляции в США

Стоимость золота незначительно снизилась в среду утром, пока рынки ждут выхода данных об инфляции в США.

Стоимость золота незначительно снизилась в среду утром, пока рынки ждут выхода данных об инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,65 доллара (0,14%), до 1 932,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,99%, до 23,17 доллара за унцию.

В среду ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за август. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам месяца ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. Рост потребительских цен может усилиться второй месяц подряд.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

При этом доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 4,291% с 4,265% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.