Золото незначительно подешевело на фоне укрепления доллара

Цена на золото в четверг утром немного снизилась, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла.

Цена на золото в четверг утром немного снизилась, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,9 доллара (0,1%), до 1 942,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,43%, до 23,402 доллара за унцию.

Днем ранее стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в августе неожиданно вырос - до 54,5% с показателя июля в 52,7%, в то время как эксперты ожидали снижения индекса - до 52,5%.

В результате в среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) превысил 105 пунктов впервые с 15 марта, в четверг при этом несколько скорректировавшись до уровня в 104,9 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.