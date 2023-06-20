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Золото незначительно подешевело на фоне укрепления доллара

Золото незначительно подешевело на фоне укрепления доллара Золото во вторник утром немного дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.
Финансы
20 июня 2023 г. 09:35
Золото незначительно подешевело на фоне укрепления доллара

Золото во вторник утром немного дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 1,2 доллара (0,06%), до 1 960,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро также подешевел на 0,34%, до 23,938 доллара за унцию.

Во вторник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,05%, до 102,57 пункта. Так, рост курса доллара традиционно оказывает давление на котировки золота, поскольку делает металл менее доступным для держателей иной валюты.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,802% с уровня прошлого закрытия в 3,772%. Гособлигации США - альтернативное золоту направление "безопасных инвестиций", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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