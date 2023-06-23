Золото немного подорожало после снижения днем ранее

Стоимость золота незначительно выросла растет в пятницу утром после снижения накануне.

Стоимость золота незначительно выросла растет в пятницу утром после снижения накануне.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,1 доллара (0,16%), до 1 926,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,41%, до 22,375 доллара за унцию.

Днем ранее стоимость драгметалла сократилась на 1,09%, так как рынки продолжали оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и речь председателя регулятора Джерома Пауэлла. Так, по итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. При этом Пауэлл заявил, что почти все члены Комитета по открытым рынкам центробанка считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, пятничному удорожанию золота может способствовать снижение доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снизился до 3,779% с уровня прошлого закрытия в 3,799%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.