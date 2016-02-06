Золото на мировом рынке продолжает дорожать

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,29% и составил 16 204,97 пунктов, индекс S&P 500 подешевел на 1,85% - до 1 880,05 пунктов, Nasdaq упал на 3,25% - до 4 363,15 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,86% - до 5 848,06 пунктов, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,66% - до 4 200,67 пунктов, германский DAX снизился на 1,14% - до 9 286,23 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 1,54% или 17,81 долларов и составила 1 173,40 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1159 (-0,45%).