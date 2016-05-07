​Золото на мировом рынке подорожало

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 6 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,45% и составил 17 740,63 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,32% - до 2 057,14 пунктов, Nasdaq - на 0,40% - до 4 736,16 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,14% - до 6 125,70 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,42% - до 4 301,24 пунктов, германский DAX вырос на 0,18% - до 9 869,95 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 1,71% или 21,07 долларов и составила 1 294,00 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1404 (-0,01%).