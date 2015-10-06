​Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 5 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,85% и составил 16 776,43 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,83% - до 1 987,05 пунктов, Nasdaq на 1,56% - до 4 781,27 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 2,76% - до 6 298,92 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 3,54% - до 4 616,90 пунктов, германский DAX - на 2,74% - до 9 814,79 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 2 доллара или 0,18% и составила 1 135,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1184 (-0,04%).