​Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,30% и составил 16 049,13 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,12% - до 1 884,09 пунктов, Nasdaq снизился на 0,59% - до 4 517,32 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,83% - до 5 909,24 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,31% - до 4 343,73 пунктов, германский DAX - на 0,35% - до 9 450,40 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,59% и составила 1 124,90 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару не изменился и остался на уровне 1,1256.