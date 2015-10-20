​Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 19 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,08% и составил 17 230,54 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,03% - до 2 033,66 пунктов, Nasdaq на 0,38% - до 4 905,47 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,40% - до 6 352,33 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,03% - до 4 704,07 пунктов, германский DAX - на 0,59% - до 10 164,31 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,36% и составила 1 168,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1335 (+0,07%).

