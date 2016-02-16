​Золото и евро подешевели

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 15 февраля в связи с нерабочим днем в США на американском фондовом рынке индексы не изменились. Так, индекс Dow Jones остался на уровне 15 973,84 пункта, индекс S&P 500 - 1 864,78 пункта, Nasdaq - 4 337,51 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 2,04% - до 5 824,28 пункта, французский индекс CAC-40 подорожал на 3,01% - до 4 115,25 пункта, германский DAX вырос на 2,67% - до 9 206,84 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,30% или 15,70 доллара США и составила 1 193,60 80 доллара. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1150 (-0,05%).