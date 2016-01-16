​Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 15 января на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 2,39% и составил 15 988,08 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 2,16% - до 1 880,33 пунктов, Nasdaq снизился на 2,74% - до 4 488,42 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,93% - до 5 804,10 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 2,38% - до 4 210,16 пунктов, германский DAX снизился на 2,54% - до 9 545,27 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 10,50 долларов или 0,97% и составила 1 088,88 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0915 (+0,46%).