Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,40% и составил 16 599,85 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,28% - до 1 978,09 пунктов, Nasdaq - на 1,14% - до 4 860,52 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,87% - до 6 137,60 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,13% - до 4 569,37 пунктов, германский DAX вырос на 0,56% - до 10 188,13 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,14% и составила 1 104,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1320 (+0,1%).