Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 марта на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,66% и составил 17 880,85 пункта, индекс S&P 500 на 0,66% - до 2 080,62 пункта, а Nasdaq подорожал на 0,62% - до 4 917,32 пункта.

Как сообщает Report, 6 апреля на европейском фондовом рынке в связи с нерабочим днем торги не проводились.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,93% и составила 1 213,70 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0935 доллара (+0,57%).