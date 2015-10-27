Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 26 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,13% и составил 17 623,05 пункта, индекс S&P 500 на 0,19% - до 2 071,18 пункта, а Nasdaq подорожал на 0,06% - до 5 034,70 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,42% - до 6 417,02 пункта, французский индекс CAC-40 на 0,54% - до 4 897,13 пункта, а германский DAX вырос на 0,06% - до 10 801,34 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 1,61 доллара или 0,14% и составила 1 164,65 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1061 доллара (+0,03%).