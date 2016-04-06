​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,75% и составил 17 603,32 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,01% - до 2 045,17 пункта, Nasdaq подешевел на 0,98% - до 4 843,93 80 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 упал на 1,19% - до 6 091,23 пункта, французский индекс CAC-40 снизился на 2,18% - до 4 250,28 пункта, германский DAX упал на 2,63% - до 9 563,36 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,16% и составила 1 229,44 доллара. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1372 (-0,11%).