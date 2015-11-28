​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 27 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,08% и составил 17 798,49 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,06% - до 2 090,11 пунктов, Nasdaq - на 0,22% - до 5 127,52 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,28% - до 6 375,15 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,32% - до 4 930,14 пунктов, германский DAX - на 0,24% - до 11 293,76 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,26% и составила 1 056,20 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0593 (-0,16%).