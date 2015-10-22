​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 21 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,28% и составил 17 168,61 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,58% - до 2 018,94 пунктов, Nasdaq на 0,84% - до 4 840,12 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,05% - до 6 348,42 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,46% - до 4 695,10 пунктов, германский DAX снизился на 0,89% - до 10 238,10 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 11,2 доллара или 0,95% и составила 1 166,00 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1345 (-0,14%).