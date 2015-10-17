​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 16 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,43% и составил 17 215,97 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,46%- до 2 033,11 пунктов, Nasdaq на 0,34% - до 4 886,69 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,62% - до 6 378,04 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,59% - до 4 702,79 пунктов, германский DAX - на 0,39% - до 10 104,43 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,18% и составила 1 177,30 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1348 (-0,28%).