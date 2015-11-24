​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ 23 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,17% и составил 17 792,68 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,12% - до 2 086,59 пунктов, Nasdaq - на 0,05% - до 5 102,92 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,46% - до 6 305,49 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,44% - до 4 889,12 пунктов, германский DAX - на 0,25% - до 11 092,31 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,53% и составила 1 070,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0623 (-0,22%).