Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 22 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,12% и составил 18 003,75 пунктов, индекс S&P 500 незначительно подорожал до 2 091,58 пунктов, Nasdaq подешевел на 0,80% - до 4 906,23 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,11% - до 6 310,44 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,29% - до 4 569,66 пунктов, германский DAX - на 0,60% - до 10 373,49 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,20% и составила 1 233,03 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1222 (-0,58%).