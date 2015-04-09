Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ 8 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,15% и составил 17 902,51 пункта, индекс S&P 500 на 0,27% - до 2 081,90 пункта, а Nasdaq подорожал на 0,53% - до 4 950,82 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,35% - до 6 937,41 пункта, Германский DAX упал на 0,72% - до 12 035,86 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,28% - до 5 136,86 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подешевела на 1,02% и составила 1 198,00 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0781 доллара (-0,55%).