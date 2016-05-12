​Золото и евро на мировом рынке незначительно подорожали

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 11 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,21% и составил 17 711,12 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,96% - до 2 064,46 пунктов, Nasdaq - на 1,02% - до 4 760,69 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,09% - до 6 162,49 пунктов, французский индекс CAC-40 упал на 0,50% - до 4 316,67 пунктов, германский DAX - на 0,70% - до 9 975,32 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,06% и составила 1 272,40 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1419 (+0,33%).