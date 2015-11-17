​Золото и евро дешевеют

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 16 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,38% и составил 17 483,01 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,49% - до 2 053,19 пунктов, Nasdaq - на 1,15% - до 4 984,62 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,46% - до 6 146,38 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,08% - до 4 804,31 пунктов, германский DAX вырос на 0,05% - до 10 713,23 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,07% и составила 1 081,97 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0659 (-0,25%).