Золото готовится к третьему недельному росту на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Золото удерживает позиции вблизи пятинедельного максимума в пятницу и готовится продемонстрировать третью неделю роста подряд.

Золото удерживает позиции вблизи пятинедельного максимума в пятницу и готовится продемонстрировать третью неделю роста подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в пятницу спотовая цена на золото осталась неизменной на уровне $2715,09 за унцию по состоянию на 03:32 по Гринвичу. С начала недели золото подорожало примерно на 1%. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до $2746,90.

Минувшим днем золото выросло более чем на 1%, достигнув самого высокого уровня с 12 декабря, после того как ряд экономических данных США оказал дальнейшее давление на доходность казначейских облигаций.

Ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС выросли после публикации данных по инфляции за декабрь в среду и заявлений управляющего ФРС Кристофера Уоллера в четверг. Он отметил, что в этом году по-прежнему возможны три или четыре снижения ставок, если экономические данные США продолжат ослабевать. Инвесторы теперь ожидают двух снижений ставки с высокой вероятностью первого уже в мае.

Серебро выросло на 0,1% до $30,82 за унцию, поднявшись более чем на 1% на этой неделе, что станет третьим недельным ростом подряд. Палладий снизился на 0,1% до $939,53, потеряв около 0,9% за неделю. Платина прибавила 0,5% до $936,90, но упала примерно на 3%, показав худшую неделю с ноября.