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Золото дорожает в ожидании замедления инфляции в США

Золото дорожает в ожидании замедления инфляции в США Цена на золото выросла, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США, которые могут показать дальнейшее замедление роста цен.
Финансы
12 января 2023 г. 09:06
Золото дорожает в ожидании замедления инфляции в США

Цена на золото выросла, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США, которые могут показать дальнейшее замедление роста цен.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 7,85 доллара, или на 0,42% - до 1 886,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,96% - до 23,707 доллара за унцию.

Доллар в то же время дешевеет к иене на 0,6%. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по годовой инфляции в США за декабрь. Эксперты ожидают замедления инфляции до 6,5% с 7,1% в ноябре. Это может стать шестым снижением подряд после пика в июне прошлого года почти в 9%. При этом инфляция по-прежнему заметно превышает целевой уровень в 2%.

Данные по инфляции могут дать рынкам подсказку по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции - до 4,25-4,5% годовых. По данным CME Group, в феврале более 77% аналитиков ждут замедления темпов повышения до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

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