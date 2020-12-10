Золото дорожает в ожидании пакета помощи экономике США

Участники торгов сосредоточены на процессе обсуждения мер по поддержке экономики США в период пандемии коронавируса

Цена на золото в четверг утром коррекционно растет, инвесторы продолжают следить за принятием решения по стимулированию экономики США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,28%, или на 5,4 доллара США, до 1 844,05 доллара США за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,5%, до 24,11 доллара США за унцию.

В четверг стоимость золота растет после снижения почти на 2% в среду. Новости, связанные с испытанием и разработкой вакцин от коронавируса, увеличивают спрос на рисковые активы, снижая интерес к более надежному золоту.

На текущей неделе началась вакцинация населения в Великобритании с использованием вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Также эффективность совместной разработки компаний была подтверждена американским регулятором.

Кроме того, участники торгов сосредоточены на процессе обсуждения мер по поддержке экономики США в период пандемии коронавируса. Во вторник министр финансов Стивен Мнучин предложил сумму пакета в 916 миллиардов долларов США, ранее двумя партиями предлагалась меньшая сумма, в 908 миллиардов долларов США.

На этом фоне снижается индекс доллара, что оказывает поддержку котировкам золота. Драгметалл становится более выгодным для держателей другой валюты.