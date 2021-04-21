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Золото дорожает на снижении курса доллара

Золото дорожает на снижении курса доллара Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается третью неделю подряд
Финансы
21 апреля 2021 г. 20:54
Золото дорожает на снижении курса доллара

Стоимость золота растет в среду вечером почти на 1% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9%, или на 15,75 доллара США, до 1 794,2 доллара США за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,7%, до 26,532 доллара США за унцию.

Рост стоимости золота поддерживает слабый доллар, который делает золото более выгодным для держателей другой иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается третью неделю подряд, теперь показатель составляет 91,12 пункта, хотя в начале месяца превышал 93 пункта.

В то же время, на рынках преобладают опасения вокруг ситуации с коронавирусом. Новая волна COVID-19 накрыла ряд стран, включая Индию и Японию, что усиливает риски для восстановления мировой экономики. На этом фоне растет спрос на золото как на актив-"убежище".

Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что золото может подняться в цене, поскольку рисковые настроения уменьшились.

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