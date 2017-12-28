Золото дорожает на снижении курса доллара и геополитических событиях

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость золота растет вечером в среду вслед за снижением курса доллара, а также на фоне сохранения напряженности в отношениях США и КНДР.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.03 по бакинскому времени цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,7 доллара, или на 0,29% - до 1291,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,94% - до 16,75 доллара за унцию.

Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.