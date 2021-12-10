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Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара США

Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара США Цена на золото в пятницу утром выросла на фоне снижения курса американской валюты, инвесторы ждут данные по инфляции в США.
Финансы
10 декабря 2021 г. 10:25
Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара США

Цена на золото в пятницу утром выросла на фоне снижения курса американской валюты, инвесторы ждут данные по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,06%, или на 1 доллар США, до 1 777,8 доллара за тройскую унцию.

Драгоценный металл увеличивается в цене на фоне слабого курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,09%, до 96,19 пункта.

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Версия на английском языке Gold rising in price amid weakening US dollar

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