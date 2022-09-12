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Золото дешевело на росте доходности американских гособлигаций

Золото дешевело на росте доходности американских гособлигаций Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается за счeт повышения доходности американских гособлигаций.
Финансы
12 сентября 2022 г. 09:47
Золото дешевело на росте доходности американских гособлигаций

Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается за счeт повышения доходности американских гособлигаций.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,95 доллара, или на 0,29%, до 1 723,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,27%, до 18,817 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,339% с 3,321% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Ближайшее важное событие, в том числе для рынка золота, это статистика годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

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Версия на английском языке Gold falls in price amid rising US government bond yields
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