Золото дешевело на росте доходности американских гособлигаций

Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается за счeт повышения доходности американских гособлигаций.

Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается за счeт повышения доходности американских гособлигаций.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,95 доллара, или на 0,29%, до 1 723,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,27%, до 18,817 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,339% с 3,321% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Ближайшее важное событие, в том числе для рынка золота, это статистика годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.