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Золото дешевеет третий день подряд

Золото дешевеет третий день подряд Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером.
Финансы
9 июня 2025 г. 18:41
Золото дешевеет третий день подряд

Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торгов, третью торговую сессию драгметалл находится в минусе.

По состоянию на 18:19 по Баку цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 334 долларов за тройскую унцию. К 18:36 стоимость золота составляла 3 339 (-0,23%). Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 36,783 доллара. За предыдущие три торговые сессии стоимость золота снизилась на 1,6%.

Инвесторы реагировали на новости о проведенном телефонном звонке между лидерами США и КНР. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Кроме того, в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.

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