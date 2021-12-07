Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота слабо опускается во вторник утром за счет увеличения доходности альтернативных "надежных" инвестиций — гособлигаций США.

Стоимость золота слабо опускается во вторник утром за счет увеличения доходности альтернативных "надежных" инвестиций — гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,06%, или на 1,1 доллара США, до 1 778,4 доллара за тройскую унцию.

Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,451% с уровня предыдущего закрытия в 1,434%, что делает эту альтернативу для "надежных" инвестиций более привлекательной.

Кроме того, давление на цену на драгметалл оказывает ослабление опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон", поскольку инвесторы начинают возвращаться к рисковым настроениям, а спрос на активы-убежища снижается. По данным СМИ, "омикрон" пока не представляет опасности для экономики, поскольку у заразившихся им наблюдались легкие симптомы.