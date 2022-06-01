Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Цены на золото в среду утром опустились за счет увеличения доходности американских государственных бондов.

Цены на золото в среду утром опустились за счет увеличения доходности американских государственных бондов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 13,7 доллара, или на 0,74% — до 1834,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,01% — до 21,468 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднималась до 2,866% с уровня предыдущего закрытия в 2,844%. Показатель растет четыре торговые сессии подряд, с 2,742%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.