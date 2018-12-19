"Золотая Корона" предложила новый сервис клиентам в Азербайджане

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Золотая Корона" (KoronaPay.com) предложила новый сервис получателям международных денежных переводов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, денежные переводы "Золотая Корона" теперь можно зачислить на карты азербайджанских банков, воспользовавшись мобильным приложением "Денежные переводы" от "Золотой Короны".

"Платежная система "Золотая Корона" работает на финансовом рынке Азербайджана с 2006 года и сотрудничает с 22 банками республики, а также с государственным предприятием "Азерпочта". Мы считаем важным, чтобы у наших клиентов был выбор – каким каналом получения перевода пользоваться – отправиться в банк или предпочесть онлайн-обслуживание, скачав мобильное приложение на свой смартфон", – говорит Иван Ситнов, директор сервиса "Золотая Корона – Денежные переводы".

Денежный перевод, отправленный в Азербайджан из-за рубежа, получатель сможет зачислить на банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные любым банком Азербайджана.

Валюта зачисления денежных средств – азербайджанский манат. Проект реализован "Золотой Короной" в партнерстве с ОАО Expressbank.

Мобильное приложение "Денежные переводы" от "Золотой Короны" (+6) доступно для скачивания в App Store и Google Play бесплатно.