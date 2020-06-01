"Золотая Корона" изменила условия на денежные переводы в Азербайджан

В магазинах "Билайн" стали доступны новые предложения на денежные переводы "Золотая Корона": тариф 0% и комиссия 1 рубль для ряда популярных направлений, включая страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как передает Report, комиссия в 1 рубль действует в магазинах "Билайн" на денежные переводы «Золотая Корона» в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, а также на переводы по России. Перевод оплачивается и выдается в рублях без конвертации валюты.

Денежные переводы 0% с конвертацией валюты действуют для следующих направлений: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, а также для стран дальнего зарубежья.

Чтобы воспользоваться тарифом 0%, отправитель должен внести в кассу рубли, и сообщить сотруднику офиса в какой валюте перевод необходимо отправить получателю: в долларах США, евро или национальной валюте.

Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у сотрудников офиса. Конвертация осуществляется по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки денежного перевода.