Зияд Самедзаде: В Милли Меджлис поступают сотни обращений по кредитным долгам

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ За последние 20 лет в Азербайджане проведены успешные экономические реформы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, предпринимательству и промышленности Зияд Самедзаде на V Ярмарке инвесторов "Будущее микрофинансирования в Азербайджане - трудности и возможности" в Баку.

По его словам, в этот период экономика страны ускоренно росла, а уровень бедности снизился с 51% до 6%.

З. Самедзаде также подчеркнул, что задолженности населения перед финансовыми учреждениями, в том числе микрофинансовыми организациями, и просроченные кредиты вызывают обеспокоенность: "В Милли Меджлис поступают сотни обращений по кредитным долгам. Необходимо изучить вопрос, возможно, процентные ставки высоки или кредитоспособность заемщиков не оценена должным образом. Нужно предотвратить такую ситуацию в будущем. Надо проанализировать, почему прибыльные банки попали в такую ситуацию после девальвации. Но тем не менее экономика страны развивается и финансовые показатели постепенно улучшатся".