Зияд Самедзаде: Регистрацию недвижимости следует ускорить для развития страхования

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Поступления от страхования имущества в Азербайджане очень малы. В целях развития страхования необходимо ускорить регистрацию недвижимости, ее страхование следует поощрять".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на международной конференции по страхованию в Баку.
"Этим способом можно увеличить поступления от страхования имущества как минимум на 200-300 млн манатов. В некоторых странах взносы по страхованию имущества составляют 20% общих страховых поступлений", - добавил он.
Помимо этого, по словам депутата, в страховой отрасли следует придерживаться международных стандартов.
Tural İbadlıАвтор новости