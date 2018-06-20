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    Зияд Самедзаде: Регистрацию недвижимости следует ускорить для развития страхования

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Поступления от страхования имущества в Азербайджане очень малы. В целях развития страхования необходимо ускорить регистрацию недвижимости, ее страхование следует поощрять".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на международной конференции по страхованию в Баку.

    "Этим способом можно увеличить поступления от страхования имущества как минимум на 200-300 млн манатов. В некоторых странах взносы по страхованию имущества составляют 20% общих страховых поступлений", - добавил он.

    Помимо этого, по словам депутата, в страховой отрасли следует придерживаться международных стандартов.

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