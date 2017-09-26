Зияд Самедзаде: Отсутствие трудовых договоров негативно сказывается на росте доходов бюджета

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Отсутствие трудовых договоров оказывает негативное влияние на рост доходов государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, для решения этой проблемы министерство налогов ведет совместную работу с министерством труда и социальной защиты населения: "Представьте, если будет заключено 10% этих договоров, в бюджет поступят 100 млн манатов".

Депутат также подчеркнул, что понижение какой-либо налоговой ставки в Азербайджане приведет к увеличению доходов от других видов налогов.