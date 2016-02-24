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    ​Зияд Самедзаде: Коммерческие банки должны делиться доходами с клиентами во имя своей репутации

    Председатель комитета: Каждый коммерческий банк должен рассматривать возможности сохранения своих клиентов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Каждый коммерческий банк во имя своей репутации должен делиться доходами с клиентами".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ответ на вопрос о шагах, предпринимаемых в направлении урегулирования проблемы долларовых заемщиков: "Нас радует, что некоторые банки уже налаживают контакты с клиентами, предпринимают конкретные шаги".

    "Я считаю, что каждый коммерческий банк должен рассматривать возможности сохранения своих клиентов, встречаться с ними. Это не должно решаться исключительно на государственном уровне. Государство выполнило все выпавшие на его обязательства, в том числе, по реализации социальных программ. Каждый коммерческий банк во имя своей репутации должен делиться доходами с клиентами", - отметил З.Самедзаде. 

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