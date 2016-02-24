​Зияд Самедзаде: Коммерческие банки должны делиться доходами с клиентами во имя своей репутации

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Каждый коммерческий банк во имя своей репутации должен делиться доходами с клиентами".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ответ на вопрос о шагах, предпринимаемых в направлении урегулирования проблемы долларовых заемщиков: "Нас радует, что некоторые банки уже налаживают контакты с клиентами, предпринимают конкретные шаги".

"Я считаю, что каждый коммерческий банк должен рассматривать возможности сохранения своих клиентов, встречаться с ними. Это не должно решаться исключительно на государственном уровне. Государство выполнило все выпавшие на его обязательства, в том числе, по реализации социальных программ. Каждый коммерческий банк во имя своей репутации должен делиться доходами с клиентами", - отметил З.Самедзаде.