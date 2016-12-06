Зияд Самедзаде: Для обеспечения экономической активности необходимо нарастить денежную массу

Баку. 6 декабря.REPORT.AZ/ Для обеспечения экономической активности в Азербайджане необходимо нарастить денежную массу.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В госбюджете на 2017 год не сокращен ни один социальный проект. Нужно выделить достаточно средств и на инвестиции. Предусмотрено строительство школ, так как до сих пор имеются школы в аварийном состоянии. В 2017-2018 годах не останется ни одной школы без ремонта", - отметил депутат.

Председатель комитета добавил, что в последние годы из госбюджета выделялось достаточно средств на образование и здравоохранение.

"Конечно, существует бедность и безработица. Ведутся работы по их сокращению. Необходимо увеличить пенсии и зарплаты. Для этого нужно обеспечить рост экономической активности", - добавил З.Самедзаде.

"Мы должны добиться оживления строительства не только за счет государства, но и частного сектора. Сейчас в строительном секторе заняты 300 тысяч человек. Одна из больших проблем связана с банковским сектором. В страну до сегодняшнего дня инвестировано свыше 200 млрд манатов, ситуация за последние два года вызывает беспокойство. Выдано кредитов на сумму свыше 700 млн манатов, что равно всего лишь 1% ВВП. Необходимо нарастить денежную массу для обеспечения экономической активности", - заявил депутат.