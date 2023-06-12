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Зия Алиев: За стихийные бедствия из бюджета выплачено компенсаций в размере 1 млрд манатов

Зия Алиев: За стихийные бедствия из бюджета выплачено компенсаций в размере 1 млрд манатов В Азербайджане из государственного бюджета израсходовано более 1 млрд манатов на компенсацию ущерба, причиненного населению в результате землетрясений, селей, наводнений, оползней.
Финансы
12 июня 2023 г. 18:35
Зия Алиев: За стихийные бедствия из бюджета выплачено компенсаций в размере 1 млрд манатов

В Азербайджане из государственного бюджета израсходовано более 1 млрд манатов на компенсацию ущерба, причиненного населению в результате землетрясений, селей, наводнений, оползней.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

По его словам, компенсационные выплаты еще продолжаются: "Эта достаточно серьезная сумма по отношению к годовой сумме государственного бюджета и является значительным финансовым бременем для государства. Следует помнить, что средства государственного бюджета формируются в основном за счет налоговых платежей физических и юридических лиц. Таким образом, финансовое бремя снова ложится на население и бизнес. В таком случае передача риска убытков в результате неблагоприятных событий страховому сектору позволяет снизить финансовое бремя как населения, бизнеса, так и государства”.

Полный текст интервью с З.Алиевым можно прочитать по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Ziya Əliyev: "Təbii fəlakətlərə görə büdcədən 1 milyard manat kompensasiya verilib"

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