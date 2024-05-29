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Зия Алиев: В Азербайджане объем страховых выплат достиг 600 млн манатов

Зия Алиев: В Азербайджане объем страховых выплат достиг 600 млн манатов За минувший год в Азербайджане объем страховых выплат как предпринимателям, так и населению достиг 600 млн манатов.
Финансы
29 мая 2024 г. 14:34
Зия Алиев: В Азербайджане объем страховых выплат достиг 600 млн манатов

За минувший год в Азербайджане объем страховых выплат как предпринимателям, так и населению достиг 600 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам в Нахчыване генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, за последние 4 года объем страхового рынка увеличился вдвое: "В прошлом году объем страховых сборов достиг исторического рекорда в 1 млрд 265 млн манатов. Количество застрахованных предметов превышает 7 млн. Этот показатель продолжает расти с каждым годом. Объем гарантии по страховым рискам составляет полтриллиона манатов, что в 4-5 раз больше годового ВВП".

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Версия на азербайджанском языке Ziya Əliyev: "Azərbaycanda sığorta ödənişləri 600 milyon manata çatıb"

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