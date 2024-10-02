Зия Алиев: В Азербайджане есть потенциал для охвата обязательного страхования на 100%

12:28

В Азербайджане имеется потенциал для охвата рынка обязательного страхования на 100% по всем видам.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев заявил на 3-м международном страховом саммите в рамках 13-й Страховой недели в Стамбуле.

Он отметил что рынок обязательного страхования в Азербайджане развивается стабильно.

"В настоящее время уровень проникновения по обязательному автострахованию (ОСАГО) уже достиг 100%. В стране действуют пять видов обязательного страхования, и Центральный банк продолжает реформы в этой области. Эти реформы позволят обеспечить полный охват всех видов обязательного страхования", - сказал З.Алиев.

Гендиректор ЦБА отметил возрастающее значение страхового сектора в финансовой системе Азербайджана: "За последние три года доля активов страховых компаний в общих активах финансовой системы выросла с 3,2% до 3,8%".